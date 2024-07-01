القاهرة وموسكو تحتضنان معرضا فنيا مشتركا لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - احتضنت عاصمتا الثقافة، القاهرة وموسكو، معرضًا فنيًا مشتركًا بعنوان "ألوان مصرية روسية"، وذلك في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

وشهد المعرض مشاركة 35 فنانًا روسيًا و15 فنانًا مصريًا، بالإضافة إلى 10 فنانين من السعودية وفنان من اليمن.

أقيم المعرض في القاهرة بقاعة المعارض بالبيت الروسي، بحضور الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة، والفنان الممثل سيف عبد الرحمن، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي، والدكتور شريف الجندي مدير بيت العيلة للثقافة والفن.

وأكد مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، على أهمية المعرض كجسر ثقافي يربط بين الشعبين، حيث يتيح للفنانين الروس التعرف على إبداعات نظرائهم المصريين، بينما يمنح الجمهور المصري والعربي فرصة الاطلاع على الفن الروسي.

أعربت الدكتورة فينوس فؤاد عن شكرها لإدارة المركز الروسي على إتاحة هذه الفرصة للتواصل الفني بين مبدعي مصر وروسيا والدول العربية.

كما وجه شريف جاد الشكر للفنانين أحمد غويبة وأحمد جمال على جهودهما المتميزة في تنظيم المعرض.

أشار جاد إلى أن افتتاح المعرض في القاهرة وموسكو بالتزامن وبنفس الأعمال يعد تجربة فريدة، مؤكدًا على أن بعض الأعمال للفنانين الروس تُجسّد مصر، بينما اتجه بعض الفنانين المصريين والعرب إلى استلهام روسيا في أعمالهم.

نال مراد جاتين تكريمًا من اتحاد الفنانين الأورواسيوي تقديرًا لرعايته للمعرض، بينما حرص جاتين على تكريم اللجنة المنظمة المتمثلة في الفنانين أحمد جمال وأحمد غويبة.

اختُتم حفل الافتتاح بتكريم الفنانين المشاركين من مصر والدول العربية، إلى جانب شريف جاد، والدكتورة فينوس فؤاد، والفنان الممثل سيف عبد الرحمن.