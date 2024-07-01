رومانيا تشارك بوفد من 10 شركات في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت رومانيا في مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بوفد قوي برئاسة رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية راريس بورلاكو.

ووفق لبيان صادر عن سفارة رومانيا في القاهرة، فقد رافق بورلاكو وفدًا كبيًرا يمثل 10 شركات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمعدات الصناعية والقطاع السياحي والهوريكا والصناعات الغذائية وتطوير الأعمال الاستراتيجية.

وحضر رئيس الوفد الروماني والرئيس التنفيذي الروماني لـ CISGAZ المائدة المستديرة التي ترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ود. أورسولا فون دير لاين مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وساعدت الاجتماعات الجانبية لـ بورلاكو والشركات الرومانية في خططهم الملموسة لتصبح أكثر حضورًا في الاقتصاد المصري من خلال توسيع العقود الحالية والدخول في مشاريع اقتصادية جديدة على المدى القصير إلى المتوسط.

كما عقد الرئيس بورلاكو اجتماعًا قصيرًا مع وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط من أجل تمهيد الطريق لعقد دورة جديدة للجنة الاقتصادية الثنائية المشتركة ومنتدى الأعمال المقرر عقده في بوخارست في الربع الأخير من عام 2024.