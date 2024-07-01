نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "ولاد رزق 3" إنجازًا جديدًا بتحقيقه إيرادات قياسية متواصلة في السينمات المصرية والعربية، بعد طرحه في موسم عيد الأضحى، فقد استمر الفيلم في تحقيق إيرادات مرتفعة من أسبوع لآخر، مؤكدًا على شعبيته الكبيرة لدى الجمهور.

ويعود نجاح الفيلم إلى عوامل عدة، من بينها النجاح الكبير للجزأين السابقين، والنجوم البارزين في بطولته، إلى جانب السيناريو المميز الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل الجمهور. كما أشاد النقاد بالإخراج المتميز للفيلم وجودة الإنتاج بوجه عام.

ويأمل فريق العمل أن يواصل الفيلم تحقيق إيرادات قوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على استمرار نجاحه المتسارع.



إيرادات فيلم ولاد رزق 3

وبلغت إيرادات فيلم ولاد رزق 3 نحو 15 مليون دولار، أي ما يقرب من 720 مليون جنيه خلال أسبوعه الثالث في السينمات خلال دور العرض في مصر وخارجها.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد الرافعي، بالإضافة إلى سيد رجب ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.