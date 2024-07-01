نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم - الاثنين 1 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد معظم مناطق مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مما يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر من تأثيرات الحرارة الشديدة.

تفاصيل حالة الطقس حسب المناطق

1. القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة:

- درجات الحرارة: العظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والصغرى تسجل نحو 26 درجة مئوية.

- الحالة الجوية: طقس شديد الحرارة نهارًا، ومائل للحرارة ورطب ليلًا، مع نشاط في الرياح ورطوبة نسبية.

2. السواحل الشمالية الغربية:

- درجات الحرارة: تتراوح بين 32 درجة مئوية كحد أقصى نهارًا، و23 درجة مئوية كحد أدنى ليلًا.

3. شمال وجنوب الصعيد:

- في شمال الصعيد، تصل العظمى إلى 39 درجة مئوية، والصغرى تسجل نحو 26 درجة مئوية.

- في جنوب الصعيد، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، والصغرى تسجل نحو 28 درجة مئوية.

توصيات الأرصاد العامة

التوقيتات الصحية: يُنصح بالابتعاد عن التواجد في الخارج خلال فترات الظهيرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية من ضربات الشمس، مثل شرب السوائل بانتظام وارتداء الملابس الفضفاضة واستخدام واقي الشمس.





التحذيرات: من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لذا يجب على المواطنين الانتباه والاستعداد لمواجهة ظروف الطقس الحارة.