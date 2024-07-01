نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تعلن تعزيز تعاونها مع مصر لتطوير البنية التحتية ووسائل النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إيطاليا، بالإضافة إلى مذكرتي التفاهم المتعلقين بمجالي التدريب الفني والمهني في قطاع الميكاترونكس والطب الحيوي، عن مبادرات مهمة أخرى في مجال البنية التحتية ووسائل النقل المستدامة، وذلك تماشيًا مع خطة ماتي لإفريقيا، خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المنعقد حاليا في القاهرة والذي افتتحه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقد حضر مراسم التوقيع كل من الوزير كامل الوزيرو وزير النقل وسفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلى كواروني.

وقد وقعت شركة ارسنال الايطالية Arsenal S.p.A مع هيئة سكك حديد مصر اتفاقية هامة لإنشاء أول قطار سياحي فاخر مصنوع في إيطاليا، ليعمل في مصر، باسم "حارس النيل".

وسيتم تسيير هذا القطار الايقوني بين القاهرة وأسوان بدءًا من عام 2027، ليقدم تجربة حصرية بعدد 40 كابينة فاخرة تتسع لـ 80 راكبًا.

ويمثل المشروع، الذي يبلغ إجمالي استثماراته نحو 150 مليون يورو، خطوة مهمة للأمام في مجال السياحة الفاخرة والتعاون بين إيطاليا ومصر.

وصرح باولو بارليتا، الرئيس التنفيذي لشركةArsenale S.p.A بأنه "يمثل قطاع السياحة الفاخرة منفذا مبتكرا لتطور القطاع.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم نموذج جديد للسياحة المستدامة في مصر، يجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم".

كما أكد وزير النقل المصري كامل الوزير: "يعكس هذا المشروع تحولًا نوعيًا كبيرًا لمصر، من شأنه تحسين قطاعي السياحة والسكك الحديدية في البلاد".

بينما شركة ميرميك Mermec S.p.A. مع هيئة سكك حديد مصر عقدًا بقيمة 130 مليون يورو تقريبًا لتطوير نظام إشارات السكك الحديدية على خط "الفردان - بئر العبد/بالوظة - ميناء شرق بورسعيد". ويعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 130 مليون يورو، ضروريًا لربط محطة شرق بورسعيد بشبكة السكك الحديدية، مع تحسين السلامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع خطة رؤية مصر 2030 واتفاقية أوروبا الخضراء.

وتخطط شركة Mermec، بدعم من المؤسسات الإيطالية، لتوطين مركز تميز في مجال الإشارات وتخطيط البنية التحتية في مصر، مما يعزز وجودها في البلاد.

كما قامت مؤسسة ساتشى SACE، وهي وكالة ائتمان إيطالية ومجموعة تأمين مالي والتي تشارك بها وزارة الاقتصاد والمالية الايطالية، بإبرام مذكرتي تفاهم هامتين مع وزارة النقل المصرية والبنك التجاري الدولي (CIB) وتهدف الاتفاقيتان، والتي تبلغ قيمتهما الإجمالية 920 مليون يورو، إلى دعم مشروعات النقل ذات التأثير المنخفض على البيئة وتسهيل الصادرات الإيطالية من خلال برامج تأمين وضمان ائتمان الصادرات. وسلط ميشال رون، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية لمؤسسة SACE، الضوء على أهمية هذه المبادرات لخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة في كل من مصر وإيطاليا.

كما وقعت شركة موفيون الإيطالية Movyon مع شركة السويدي مذكرة تفاهم لتطوير وسائل نقل ذكية ومستدامة.

ويتضمن التعاون بين الشركتين إنشاء شركة جديدة لإدارة صيانة وتشغيل أنظمة النقل الذكي على الطرق المصرية لمدة 10 سنوات، باستثمار 200 مليون يورو. "هذه الاتفاقية الإستراتيجية.

كما صرح لورينزو روسي Lorenzo ROSSI، الرئيس التنفيذي لشركة موفيون - ستعمل على تحسين إدارة حركة المرور والسلامة على الطرق على طرق النقل الرئيسية في البلاد، مع توفير المعايير التكنولوجية الأكثر تقدمًا الموجودة في السوق العالمية إلى الطرق المصرية".

وتؤكد هذه المشروعات الأربعة التزام إيطاليا بدعم نمو وتحديث البنية التحتية المصرية، مع تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي.