نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بيان هام من الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الاثنين، بيانًا هامًا حول تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية ومواعيد قطع الكهرباء.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، تمت إعادة العمل بخطة جديدة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى السابعة مساءً يوميًا.

تم توزيع هذه الخطة على جميع مناطق الجمهورية، بهدف توفير خدمة مستقرة للمواطنين.

مدة انقطاع الكهرباء وتوقيت التنفيذ

التعديلات تتضمن أن فترة انقطاع الكهرباء لكل منطقة لا تتجاوز ساعتين، وستبدأ تنفيذ هذه التغييرات اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024.

يأتي هذا التعديل استجابة للظروف الحالية ولضمان استمرارية توفير الكهرباء بشكل فعال للمواطنين.

إجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة الطاقة

من جانبها، أشارت الحكومة إلى أسباب اللجوء إلى قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات خلال الأيام الأخيرة، والتي تعود إلى نقص الغاز الطبيعي الذي يعتبر أحد أساسيات تشغيل محطات توليد الكهرباء.

وقد تسبب هذا النقص في تخفيض مستوى إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ، مما دفع الحكومة لزيادة فترة انقطاع الكهرباء كإجراء احترازي لتخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية.

تقديم خدمات أفضل

عبرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن التزامها بتقديم خدمات أفضل وأكثر استقرارًا للمواطنين، وتؤكد على استمرارها في مراقبة الوضع الطبيعي للطاقة والتعامل السليم مع أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.