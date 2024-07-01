نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: إصدار قرار لجنة فحص صعوبة الفيزياء بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعقد الأن اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحان الفيزياء 2024، التي تشكلت لبحث صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة والذي كان قد أداه طلاب الثانوية العامة 2024 السبت الماضي 29 يونيو 2024.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الوزارة ستصدر بعد قليل نتيجة الاجتماع كاملا للرأي العام، بعد مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالامتحان مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور رضا حجازي حريص على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

جدير بالذكر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024.