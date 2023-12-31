ضاع عمرك وانتي بترميه... "تفل القهوة" كنز رباني كلنا كنا بنرميه... فوائده لا تعد ولا تحصى.. هتندم ياللي كنت بترميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القهوة من المشروبات التي يحبها الكثير كما أنها المشروب المفضل عند الكثير كما أنها من المشروبات اليومية عند كثير من الأشخاص حيث أن هناك العديد من يقومون بتناولها بأكثر من مرة في اليوم كما أنها من المشروبات التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية عند الكثير كما أنها من المشروبات التي تساعد على ضبط مستوى الضغط والسكر في الدم كما أنها لها فوائد كثيرة للجهاز الهضمي كما أنها لها فوائد كثير كما أنها تستخدم في تنشيط الذاكرة عند الفرد كما أن ظهر لها استخدام مفيد اليوم لا يعرفه الكثير هو استخدام تفل القهوة لحل جميع مشاكل البشرة وهذا ما يقدمه موقعنا اليوم من خلال السطور التالية.

فوائد استخدام تفل القهوة للبشرة

يتخلص ربات المنزل من تفل القهوة الذي يتواجد في أسفل الفنجان حيث أنه يقوم بحل جميع مشاكل البشرة التي يعاني الكثير من الفتيات حيث أصبحت الدراسات العلمية بأن تفل القهوة يحتوي على مادة كولاجين طبيعي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة الموجودة في الجسم كما أنها تستخدم كمقشر طبيعي للجلد الميت كما أنه علاج قوي لتفتيح المناطق الحساسة كما أنه يقوم بإزالة الجلد الميت وهي علاج قوي للتخلص من الهالات السوداء كل هذا من التفل الذي يتخلص منه الكثير.

طريقة استخدام تفل القهوة

يمكن استخدام تفل القهوة بكل سهولة وذلك عن طريق وضع كمية من تفل القهوة في الخلاط ثم نقوم بإضافة له ملعقة كبيرة من الفازلين مع كمية من العسل مع علبة من الزبادي وكمية من عصير الليمون نقوم بضرب كل هذه المواد مع بعضها حتى تتجانس ثم نقوم بوضع هذه المكونات على البشرة لمدة طويلة ثم نقوم بشطف البشرة بماء فاتر ثم نلاحظ الفرق قبل وبعد الاستخدام.