تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. مستقبل وطن ينظم احتفالات بالمحافظات ويوزع الهدايا على المواطنين بمناسبة ذكرى 30 يونيو "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 04:33 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن احتفالات في كافة محافظات الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، تضمنت تقديم الهدايا للمواطنين والأطفال، بالإضافة إلى تقديم السلع الغذائية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

ووجه المواطنيين الشكر للرئيس السيسى، وقالت مواطنة موجهة حديثها إلى الرئيس السيسى: كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، ويا رب ما ننحرم منك ابداً.

وقالت أخرى: ربنا يخليه لينا وللغلابة، ودايما مفرحنا.

وقالت أخرى: ربنا يجعل أيامه كلها خير.