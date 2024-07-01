احتفالات للجماهير قبل قمة فرنسا ضد بلجيكا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 07:33 مساءً - تحولت شوارع مدينة دوسلدورف الألمانية إلى ساحات تشجيع بين جماهير منتخبى فرنسا ضد بلجيكا قبل القمة المرتقبة المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، المقامة حالياً في ألمانيا وتستمر حتي 14 يوليو الجاري.

فرنسا ضد بلجيكا

وشهدت شوارع المدينة الألمانية تواجد الآلاف من جماهير فرنسا وبلجيكا في واحدة من المشاهد المثيرة قبل انطلاق قمة دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

وتأهل منتخب فرنسا إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد أداء متذبذب في دور المجموعات من المسابقة القارية، حيث أنهي الديوك هذا الدور في بطولة كأس الأمم الأوروبية وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط خلفا لمنتخب النمسا المتصدر.

ويخوض منتخب فرنسا موقعة بلجيكا بقائمة كاملة مدججة بالنجوم، على رأسهم ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، ونجم خط وسط النصر المتألق نجولو كانتي، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، انتزع منتخب بلجيكا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الـ 17، كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

ويتسلح منتخب بلجيكا ضد فرنسا اليوم بمجموعة من اللاعبين البارزين يتصدرهم القائد كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي، ودوكو دبابة مان سيتي.

ويتفوق منتخب بلجيكا على فرنسا في تاريخ مواجهات المنتخبين بجميع البطولات، حيث التقيا في 75 مباراة، فازت بلجيكا فى 30، بينما تفوقت فرنسا فى 26، وحسم التعادل 19 مباراة.

وسجل نجوم منتخب فرنسا 131 هدفا في شباك منتخب بلجيكا، بينما أحرز لاعبو منتخب بلجيكا 162 هدفا في مرمى الديوك.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا ضد بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، ساليبا، تي هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني، كانتي، رابيوت

خط الهجوم: ماركوس تورام، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي

بينما جاء تشكيل منتخب بلجيكا ضد فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيل

خط الدفاع: كاستاني، ووت فايس، فيرتونخن، آرثر ثيت

خط الوسط: أوبيندا، أونانا، دوكو

خط الهجوم: دي بروين، روميلو لوكاكو، كاراسكو

حماس جماهير فرنسا قبل مباراة بلجيكا

جمهور منتخب بلجيكا قبل مباراة فرنسا

جماهير منتخب بلجيكا ضد فرنسا

جماهير منتخب فرنسا ضد بلجيكا