نائب بالتنسيقية: تمكين المرأة من أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 07:33 مساءً - تحدث عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المطالب والملفات الجديدة التى تنتظر التغيير الوزاري المقبل، قائلا: "من مكتسبات ثورة 30 يونيو ملف التمكين سواء تمكين الشباب أو تمكين المرأة، وخلال الفترة الماضية رأينا تمثيل إيجابى ولأول مرة فى تاريخ العمل النيابى يكون هذا الكم الكبير من التمكين النسائى فى البرلمان".

وأضاف عمرو درويش، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، انه لأول مرة يكون لدينا على المستوى التنفيذى من ضمن المحافظين كان لدينا محافظ سيدة، فضلا عن النواب ومساعدين الوزراء.

ولفت عمرو درويش إلى أن ملف تمكين المرأة مهم فى المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نرى ذلك فى التشكيل الجديد للحكومة، فالمرأة عماد الأسرة المصرية، ويكون لدينا كوادر قادرة على تحمل المسئولية الوطنية من العناصر النسائية.

تابع عمرو درويش، الملف الاقتصادى له الأولوية القصوى فى الوقت الحالى، ونرى أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى لرئيس الحكومة بأن يكون الملف الاقتصادى من أهم الملفات التى يجب أن تهتم بها الحكومة بشكل كبير سينعكس على التغيير فى الوزارات أو التوسع فى الوزارات وصلاحيتها.