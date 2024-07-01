بتخطيه 15 مليون دولار.. فيلم ولاد رزق 3 يتصدر إيرادات شباك التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 07:32 مساءً - ينافس فيلم ولاد رزق 3 – القاضية حاليًا في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة أحمد عز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في السينمات، حيث حقق أمس الأحد، إيرادات بلغت 3 مليوم و830 ألف جنيه، وبذلك يقترب فيلم ولاد رزق 3 على كسر حاجز 15 مليون دولار، أي ما يقرب من 720 مليون جنيه خلال أسبوعه الثالث في السينمات خلال دور العرض في مصر وخارجها.

تفاصيل البوستر الرسمي



وظهر على البوستر أبطال الفيلم وهما أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وغلب عليه طابع التشويق والإثارة، ويوضح حجم المغامرات التي يخوضها ولاد رزق خلال أحداث العمل.

أحداث فيلم ولاد رزق



تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق.. القاضية" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، نوران ماجد، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى، وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول والثاني من فيلم ولاد رزق

يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ 23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.