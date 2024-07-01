حزب التجمع لـ اليوم: مطالب عديدة لدى القوى السياسية والمواطن من الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 07:33 مساءً - قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، انا مشفق على التشكيل الوزارى المقبل، لأننا كنا أمام تعديلات وزارية تأتى فى أجواء احتفالية، لكن الوزارة المقبلة تأتى فى لحظة استثنائية، وهناك حالة تحفظ وترقب لآداءها قبل أن تبدأ".

وأضاف عبد الناصر قنديل خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن هناك مطالب عديدة لدى القوى السياسية والمواطن فى الشارع من الحكومة الجديدة، وقرار رئيس الجمهورية الذى احتوى على 9 بنود رئيسية تلتزم الحكومة بتنفيذها، وحالة التحفز لنتائج سريعة على الأرض.

ولفت عبد الناصر قنديل إلى أن هناك جهات عديدة متحفزة ومترقبة التشكيل الوزارى الجديد لترى كيف ستتعامل مع الملفات، والمدة الزمنية التى استغرقتها للوصول للتشكيل الجديد للحكومة قائمة على العمل على سياسات سريعة يتم تنفيذها بمجرد الإعلان عن التشكيل.