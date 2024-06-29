بالإنفوجراف…. الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 22- 29يونيو الجاري:

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 04:32 مساءً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 22-29 يونيو الجارى وتشمل:

- وزارة البيئة تعقد حوارا وطنيا حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بمشاركة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والإعلام ومختلف أطياف المجتمع، وتستمع لشواغل وآراء ممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة حول تعزيز زيادة المسطحات الشجرية في مصر.

- وزيرة البيئة تناقش مع أصحاب المصلحة مقترحات وتوصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى ، وذلك في ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة حول المسئولية المشتركة في تنفيذ المبادرة .

- وزيرة البيئة تعلن استكمال مراحل مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة.

- وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم ، وتصدر توجيهاتها بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأضرار البيئية فى الشعاب المرجانية .

- وزيرة البيئة تستعرض تقرير معاينة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم وتؤكد النظام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد علي خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار.

الاثنين الموافق ٢٤ يونيو الجاري:

" وزارة البيئة تعقد حوارا وطنيا حول المسئولية المشتركة فى تسريع تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بمشاركة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والإعلام ومختلف أطياف المجتمع، وتستمع لشواغل وآراء ممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة حول تعزيز زيادة المسطحات الشجرية في مصر"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تفتح الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب و البيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، تحت عنوان "مبادرة ١٠٠ مليون شجرة مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"، بمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلى الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات، ونقابة الزراعيين، وممثلي الإعلام والشباب والمرأة، وذلك بهدف وضع توصيات واضحة لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع في حال عدم وجود أسباب قانونية لهذا، وكيفية العمل على إيجاد إطار قانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لتنظيم هذا العمل.

"وزيرة البيئة تناقش مع أصحاب المصلحة مقترحات وتوصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى ، وذلك في ختام الحوار الوطني لوزارة البيئة حول المسئولية المشتركة في تنفيذ المبادرة "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تستعرض توصيات تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة وزيادة الغطاء الشجرى مع ممثلي أصحاب المصلحة المشاركين في الحوار الوطني حول المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة، وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التوصيات تضمنت العمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، ووضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية. وأضافت وزيرة البيئة أن التوصيات تضمنت أيضا تحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.

الثلاثاء الموافق ٢٥ يونيو الجاري:

" وزيرة البيئة تعلن استكمال مراحل مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بأحياء السيدة زينب والمطرية بالقاهرة"

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تعلن عن استكمال باقى مراحل مسابقة كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات ، وذلك بمنطقة قلعة الكبش بحي السيدة زينب، بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، ومنطقة مربع السعادة بحي المطرية، بالتعاون مع شركة انفيروماستر للخدمات البيئية، وذلك بمشاركة ١٨ فريق ، وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة.وقد قام الشباب المشاركين بتجميع ما يقرب من ٤كيلو كانز ، و١٥ كيلو من الزجاجات المصنوعة من الزجاج، ٢١كيلو من الزجاجات البلاستيك، و١٢كيلو ورق كارتون، و٤٠ كيلو قمامة مختلطة ، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح.

الأربعاء الموافق ٢٦ يونيو الجاري:

" وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم ، وتصدر توجيهاتها بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأضرار البيئية فى الشعاب المرجانية "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم ، وعلى الفور أصدرت توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر للوقوف على الأضرار البيئية الناتجة عن حادث شحوط مركب سفاري ، والذى كان يقل عددا من السياح في رحلة بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم.

الخميس الموافق ٢٧ يونيو الجاري:

" وزيرة البيئة تستعرض تقرير معاينة حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم وتؤكد النظام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد علي خبرات اطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار"

- في اطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لمتابعة حادث غرق اللنش "اكزوست" بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الاضرار البيئة التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.فقد أستعرضت وزيرة البيئة التقرير الذى ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على اللنش وقت وقوع الحادث بان اللنش تعرض اثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر الى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث. وهو ما تطلب سرعة اخلائه من الركاب باستخدام اللنشات الصغيرة التي ترافق اللنش وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام اجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية أنقاذ الركاب بشكل كامل ودون تعرض ايه منهم للخطر. وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تقرير الصادر من الفريق الفنى أكد أن اللنش أستمر شبه طافي على سطح الماء لعدة ساعات الى ان دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادى الجمال، والتي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر. وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش "اكزوست" لم يتبين لهم وقوع أي شكل من اشكال التلوث بنطاق المحمية حتى تاريخه. ويقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة للشعاب المرجانية بمسار ابحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي ادلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.