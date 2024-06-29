غدًا.. أحمد جمال يحيي حفل غنائي احتفالًا بذكرى 30 يونيو

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الأحد في نادي النادي فرع شيراتون، يأتي ذلك الحفل في إطار الإحتفال بذكرى 30 يونيو، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من اغانيه المميزة.

وفي سياق آخر أحيا أحمد جمال حفل غنائي رابع أيام عيد الأضحى في نادي أكتوبر وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية "في بيتها "الذي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية في بيتها



أنا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك أكيد ده أنسب اختيار

مش واخذة بالك إن أنا عديت

كثير وكل مرة بقلب الموضوع هزار

أنا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفته منك أستفيد

عملتي كل حاجة كرهتني

فيكي خلاص خرجتي من حياتي ده الأكيد

فعلا إنت كنتي غلطة عادي

تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس

متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

فعلا إنت كنتي غلطة عادي

تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس متخافيش

في بيتها اللي كان معاكي فاق

مفيش عشم مابينا حتى للعتاب

دي قصة يتقفل وراها ألف باب

معايا شوفتي مني بس كل خير

وكان تملي رد فعلك الغياب

مفيش عشم مابينا يتفتح كلام

تحبي أعد لك دي غلطة نمرة كام

آخر كلام هقوله ليكي ع العموم

خسارة فيكي حتى لحظة إهتمام

فعلا إنت كنتي غلطة عادي

تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق



الحكاية دي نهايتها بس

متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق



الحكاية دي نهايتها بس

متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق

فعلا إنت كنتي غلطة عادي

تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

(الحكاية دي نهايتها بس

متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق (آه

فعلا إنت كنتي غلطة عادي

تتنسي النهار ده إنت حلك الفراق

الحكاية دي نهايتها بس

متخافيش في بيتها اللي كان معاكي فاق.