نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يستهدف ضم أوغوتشوكو من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الأهلي السعودي من إبرام صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من نادي تشيلسي الإنجليزي الذي تعامل معه الصيف الماضي بضم حارسه السنغالي إدوارد ميندي.

يتعلق الأمر بلاعب الوسط الفرنسي ذو الأصل النيجيري ليزلي أوغوتشوكو صاحب الـ 20 عامًا، والذي كان أحد نجوم نادي رين الفرنسي في الفترة من 2021 إلى 2023، إلا أن مستواه تأثر بكثرة التغييرات الفنية في تشيلسي ليلعب 12 مباراة فقط.

وعلمت مصادر "الشرق رياضة" أن ليزلي أوغوتشوكو أحد المرشحين البارزين لتدعيم صفوف الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خانة اللاعب تحت 23 عامًا.

وكلف انتقال اللاعب لصفوف تشيلسي في أغسطس 2023 مبلغ 23.1 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 7 سنوات مع خيار التمديد لسنة ثامنة.