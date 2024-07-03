نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يصل إلى إستونيا في زيارة رسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إلى تالين (عاصمة جمهورية إستونيا)، اليوم، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي أوضاع المنطقة

وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، إذ جرى في أثناء الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة على غرار الحرب في قطاع غزة، واليمن، والسودان.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد بحث في وقت سابق مع بلينكن سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

إلى ذلك، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرًا من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: تجدد السعودية دعوتها للمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.