نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمسجد النبوي.. أحدث ظهور لـ نجل محمد هنيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص نجل الفنان محمد هنيدي علي مشاركه متابعيه بصور جديدة، حيث نشر أحمد محمد هنيدي صورته مع والده من المسجد النبوي وكتب "الحمد لله".

وظهر أحمد محمد هنيدي وقد أصبح شابا، وسبق وتحدث والده عنه كاشفا أنه يحب لعب كرة القدم، ويلعب أحمد في نادي ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ.

محمد هنيدي يتحدث عن نجله

سبق، تحدث محمد هنيدي عن ابنه خلال لقائه مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "ضيفي"، قال: "أحمد قاللي وهو صغير أنا بلعب كورة، وإنت عادة مش هتخدع أبناءك، قولت له هتفرج عليك.. لقيته الحمد لله موهوب، وعنده جينات الكورة مني لإني لعبت كورة، فوقفت جنبه وحاليا بيلعب في الناشئين سن 17 في ألميريا، وقلت له ربنا إداك موهبة حافظ عليها وأكيد هتنجح".

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، وينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي بجميع دور السينما في مصر والوطن العربي، إذ يدور أحداثه حول في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، وايضا فيلم "الإسترليني"، من إخراج حسين المنباوي، وظهر محمد هنيدي على البوستر بنظرة حادة وهو يحمل مسدسين، ويرتدي ملابس سوداء تحمل شعارات على الذراعين.

من هو محمد هنيدي؟

ولد محمد هنيدي في 1 فبراير 1965 في مدينة طنطا في مصر، نشأ في حي إمبابة بمحافظة الجيزة بعدما انتقلت الأسرة إلى القاهرة لظروف عمل والده، بدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب ولكنه قرر الانتقال إلى الفن، توجه لدراسة التمثيل في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في القاهرة وتخرج منه في عام 1991، ‏تزوج من زوجته الأولى السورية في عام 1999 عبير السري مضيف الأسعد، ابنة رجل أعمالٍ مصري يحمل الجنسية السورية أيضًا، وأنجبا ابنتين وابن وهم فاطمة وفريدة وأحمد، عام 2008 كرم في «مهرجان تطوان الدولي للسينما»، جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، عام 2009 كرم في «نادي سبورتنج القطامية» تحت إشراف وزارة البترول، بعد اختياره كأفضل ممثل، عام 2009 تم تكريمة من «مهرجان الرباط» في المغرب وذلك عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني، وقد أعلن عن حصوله على الجنسية السعودية في 25 يناير 2024.