أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 153

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 153أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عن استشهاد صحفي متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمدينة غزة قبل يومين، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 153 منذ بدء الحرب على القطاع قبل نحو 9 أشهر.

وقال المكتب في بيان، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 153 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد ارتقاء الشهيد محمد محمود أبو شريعة، الصحفي في وكالة شمس نيوز الإعلامية (محلية)".

وفي فبراير الماضي، أعلن "المركز الدولي للصحفيين" أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحفيين منذ 30 عاماً.