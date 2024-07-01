ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 153
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عن استشهاد صحفي متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمدينة غزة قبل يومين، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 153 منذ بدء الحرب على القطاع قبل نحو 9 أشهر.
وقال المكتب في بيان، إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 153 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد ارتقاء الشهيد محمد محمود أبو شريعة، الصحفي في وكالة شمس نيوز الإعلامية (محلية)".
وفي فبراير الماضي، أعلن "المركز الدولي للصحفيين" أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحفيين منذ 30 عاماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 153 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.