انت الأن تتابع خبر فضيحة كبرى لنسرين طافش بعد ما اعترف فنان شهير بمعاشرتها و إقامة علاقة كاملة معها وزوجته تفجر مفاجأة صادمة (اتفرج) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الفنانة السورية ديما بياعه مفاجأة جديدة، بعد حديثها حول قصة قديمة حدثت حيث أنها ضبطت زوجها تيم الحسن في وضع حميمي فاضح مع الفنانة نسرين طافش أعز صديقاتها.

وأضافت ديما بياعه خلال حوارها الجديد : اتصل بي احد الأشخاص وأخبرني أن زوجي يخونني مع نسرين . وانا الحقيقة لا اخذ بالشائعات حتى تأكدت بنفسي من الخيانة واعترف لي زوجي بأنه يعاشر نسرين طافش.

وكشفت ديما في الحقلة عن الحدث الأبرز في حياتها وهو خيانة زوجها تيم حسن لها مع صديقتها وزميلتها نسرين طافش معتبرة أن خيانة الرجل ليست مفاجأة كبيرة لكن المفاجأة الأكبر ان تأتي الخيانة من صديقة مقربة.

تيم حسن وديما بياعة

وقالت ديما أن المرأة التي تخون تعتبر أصعب أنواع الخيانة لأنها تخطط كيف ستخون، وخيانة الرجل تكون مع امرأة عابرة أي نزوة، اما المرأة فيكون لديها مشاعر وتعلق بالرجل لتخون معه زوجها.

وشرحت ديمة كيف علمت بموضوع الخيانة حيث قالت أنها جاءتها رسالة نصية من شخص تقول أن زوجها يخونها مع صديقتها، وشددت على انها عندما تأكدت من الموضوع شعرت بصدمة كبيرة وقالت :”نسرين صديقتي منذ أربع سنوات ودخلت بيتها وهي دخلت بيتي، وتعرف أن لي أولاد، وبالرغم من ذلك خانتني”.

ديما بياعة وزوجها تيم حسن