انت الأن تتابع خبر الصاروخ وصل..القشطة روبي هتفرجك على أحلي رقص بلدي بالمايوه الاسود علي البحر ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة الجميلة وصاحبة جمالها والمطربة الغنائية روبي التي لفتت انتباه اتجاهها بسبب ما تفعله في حفلاتها وبسبب ما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة ، حيث ظهرت الفنانة روبي. ونشرت عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، كما نشرت مقطع فيديو يحتوي على أغنيتها ورقصتها التي اختطفت متابعيها الموجودين فيها.

حيث كانت الممثلة روبي ترتدي فستانًا من اللون الأسود مكشوفًا من جانب الصدر بشكل كبير جدًا وقصير جدًا ، حيث كانت تغني أغنيتها فيه بداري كده ، وبدأت ترقص بطريقة مثيرة وجريئة للغاية ، مستخدمة جسدها بطريقة رائعة وجميلة للغاية ، وبدأت في القيام بحركات مغرية في طريق المتابعين من حولها والحاضرين.

من هي دائما محط أنظار الجميع بسبب ما تفعله سواء في أغانيها أو في الأفلام التي شاركت فيها في السينما المصرية حيث شاركت في رمضان قبل الماضي في مسلسل رمضان كريم وخطفت الأضواء بشكل كبير جدا. طريق كبير.