انت الأن تتابع خبر سلمى المصري تكمل عامها الـ 66 وتوجه رسالة لكل من عايدها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقالت الفنانة المحبوبة سلمى المصري :”بدي اشكر كل حبايبي يلي عايدوني بعيد ميلادي من الاهل والأصدقاء والمحبين وكنت بتمنى رد ع الكل”.

وتابعت سلمى المصري “بتمنى لكل المحبين دوام الصحة والعافية ويجعل ايامكن حلوة وبيضة متبل قلوبكن”.

من هي سلمى المصري؟

سلمى سمير المصري هي فنانة سورية ولدت في العاصمة السورية دمشق في 9 يناير / كانون الثاني عام 1958 (63 سنة) لعائلة دمشقية فنية عريقة بينما عائلة والدتها من أصول كردية، الجميلة الملقبة بحبلاسة الشام، أحد أهم الوجوه على شاشة الدّراما السّورية من أيّام الزّمن الجميل و حتّى وقتنا الحالي إذ كانت من ممثلي الصف الأول طوال العشر سنوات السابقة بسبب حضورها اللافت وطلّتها المميزة.

حياة سلمى المصري الفنية

تخرجت الفنانة السورية سلمى المصري من كلية الحقوق في جامعة دمشق إلّا أنّها لم تشأ أن تكون مسيرة حياتها بين أوراق المحاكم تتنقل بين الموكلين ممارسةً لمهنة المحاماة، بل قررت أن تسلك طريق الفن و لذلك قررت دخول عالم الفن الذي طالما أحبته و مالَت له.

في بدايات عام 1972 بدأ مشوار الفنانة سلمى المصري في عالم الفن، إذ كانت بداياتها على الشاشات السورية كمذيعة في برامج للأطفال .

انتسبت الفنانة السورية سلمى المصري لنقابة الفنانين السوريين في 20 نوفمبر / تشرين الثاني عام 1976.

سلمى المصري وديمة بياعة

دخلت بعدها في عالم السينما الغني في عام 1972 بدور كوثر بنت تيسير في فيلم “مقلب في المكسيك” الذي كان بطولة الفنان دريد لحّام الّذي أعطاها لقب حبلاسة الشّام حسب قوله لأنها “كل ما تكبر تحلى” ، إذ شكّلا ثنائياً لا يُنسى في عالم السينما، بالإضافة لدورها في فيلم “الآباء الصغار” عام 2006 ، وآخر أفلامها كان “دمشق-حلب” عام 2019 بدور هدى.

أما عن دخولها مجال المسرح فقد كان أول أعمالها المسرحية “الملك لير” بالإضافة لمشاركتها في مسرحية “شقائق النعمان” عام 1987.

وانطلقت بعدها في الأعمال التلفزيونية، إذ من أشهر الشخصيات التي جسدتها الفنانة سلمى المصري كانت شخصية امتثال في مسلسل “حمام القيشاني”، وشخصية فاتن في مسلسل “الفصول الأربعة”، وشخصية ثريا في مسلسل “هومي هون”، وشخصية حنان في مسلسل “اشواك ناعمة”، بالإضافة لكونها ضيفة شرف في جميع أجزاء مسلسل “مرايا” مع الممثل القدير ياسر العظمة.

كما رأيناها في العديد من المسلسلات الشامية القديمة منها شهيرة خانم في مسلسل “عطر الشام”، وشخصية أم صالح في مسلسل “صدر الباز”، وشخصية أم منصور في مسلسل “باب الحارة”.

كما شاركت في المسلسلات العربية المشتركة، اذ ظهرت في آخر أدوارها بشخصية شريهان في مسلسل “على الحلوة و المرة” مع نخبة من الممثلين السوريين و العرب.

حياة سلمى المصري الخاصة