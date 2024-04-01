انت الأن تتابع خبر روزينا لاذقاني بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: راح نشوفك بولاد بديعة (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة السورية روزينا لاذقاني التي يتـفق الجميع على حُبِها لما تمتـلكه من سحـرٍ خـاص تتـسلل من خلاله إلى القلـوب بِكُلِ سَلاسة.
- وظهرت الممثلة السورية روزينا لاذقاني وبِـ ملامح الجمال هذه تُعلن مُشاركتِها ضمن مسلسل ” ولاد بديعة ” بشخصية ” عبير ” وذلك تحت قيـادة المتألقة عـرابة الإخراج ” رشا شربتجي ” استعداداً لخـوض العمل ضمن السبـاق الرمضاني المُقبل 2024 .
من هي روزينا لاذقاني
- ممثلة سورية ولدت عام 1990 في دمشق علماً أن الفنانة ابنة لعائلة دمشقية أصيلة ، لكنها لم تمانع في اختيار ابنتها المجال الفني ، ساندتها في الطريق الذي اختارته درست الفنانة السينوغرافيا في المعهد العالي للفنون المسرحية.
- وخاضت أولى تجاربها في الدراما التلفزيونية عبر لوحتين في مسلسل (ناطرين) إخراج تامر اسحاق، قدّمت أولى أدوارها السينمائية والتلفزيوينة سنة 2014.
- وعلى الرغم من أنها دخلته صدفة لكنها اقتحمت من خلاله قلوب جميع المتابعين للشاشة الصغيرة ، علماً أن الفنانة الشابة تلقت تدريبات لصوتها أملاً في الحصول على دور يتطلب منها الغناء ، فباعتقادها أن الممثل عليه التمكن من التمثيل والغناء والرقص واللهجات المختلفة لتعدد الأدوار التي قد يقوم بأدائها .
- بعد بداية بسيطة للحسناء الدمشقية في عام 2013 من خلال لوحتين شاركت بهما في مسلسل ناطرين ، جذبت عيون المخرجين والمنتجين في الدراما السورية ، الذين منحوها أدوار البطولة في العديد من المسلسلات التي نالت شهرة كبيرة لدى الجمهور العربي ، لتصبح هذه الممثلة الشابة خلال فترة قصيرة من أكثر النجمات العربيات قرباً الى قلوب المشاهدين .
- ولعلّ أبرز الأعمال التي ساهمت في نجومية روزينا كانت مسلسل “مربى العز”، ” عناية مشددة ” ، ” بانتظار الياسمين ” ، ” شوق ” الذي يعتبر نقلة نوعية في مشوارها الفني حيث لاقى دورها فيه أصداء إيجابية للغاية ، كما يعتبر دورها في مسلسل ” الهيبة ”.
- من أهم الأدوار التي قامت بتجسيدها حيث شاركت فيما يقارب 150 مشهد فيه ، أما دورها في مسلسل ” غرابيب سود ” فقد كان من أقرب الأدوار الى قلبها ، لأنها اعتبرت نفسها تتحدث من خلال الدور الذي لعبته عن معاناة مئات الألاف من فتيات بلدها .