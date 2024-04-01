انت الأن تتابع خبر روزينا لاذقاني بإطلالة جديدة والجمهور يعلق: راح نشوفك بولاد بديعة (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة السورية روزينا لاذقاني التي يتـفق الجميع على حُبِها لما تمتـلكه من سحـرٍ خـاص تتـسلل من خلاله إلى القلـوب بِكُلِ سَلاسة.

وظهرت الممثلة السورية روزينا لاذقاني وبِـ ملامح الجمال هذه تُعلن مُشاركتِها ضمن مسلسل ” ولاد بديعة ” بشخصية ” عبير ” وذلك تحت قيـادة المتألقة عـرابة الإخراج ” رشا شربتجي ” استعداداً لخـوض العمل ضمن السبـاق الرمضاني المُقبل 2024 .

من هي روزينا لاذقاني