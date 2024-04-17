انت الأن تتابع خبر ولاء عزام بين الماضي والحاضر والجمهور يعلق: الجمال الطبيعي ما بغيرو الزمن (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الممثلة ولاء عزام من أصغر الممثلات التي ظهرت على الساحة الفنية في الآونة الأخيرة حيث أنها من مواليد اواخر القرن العشرين ولدت في دمشق بسوريا.

ولديها شقيق و شقيقة و حصلت على الشهادة الثانوية في دمشق.

و كانت من محبي التمثيل فمثلت على خشبة المسرح في المدرسة العديد من العمال. مما أهلها لأن تكون نجمة من نجوم المستقبل و قررت دخول عالم الفن في عام 2014 م.

من خلال مسرحية دائرة الطباشير القوقازية. والتي لاقت نجاحا كبيرا مما أهلها للأعمال التليفزيونية و السينمائية , وبعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

اشتركت في أول أعمالها الذي أكسبها شهرة وهو دور قمر في مسلسل غرابيب سود , و هي من مواليد برج الجوزاء وهواياتها القراءة والسباحة.

ولاء عزام تلك الفتاة العشرينية الصغيرة صرحت من خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية أنها لديها العديد من الأصدقاء و أيضا لديها عائلة جميلة تحبهم كثيرا. كما أيضا هم يحبوها ويساندوها في كل ما تفعلة و بجانبها في كل خطوة تخطوها.

و هي تحب أصدقائها كثيرا و لكنها لا تحب أن يكون لها أصدقاء مقربون. ففي كل الأحوال هي مازالت صغيرة و مالزات في بداية مشوارها الفني.

و هي ليست منزوجة و لاتفكر في الأمر إطلاقا في هذا الوقت فهي تريد أن تصبح فنانة مهمة أولا.

كما ولدت الممثلة ولاء عزام في أسرة سورية صغيرة و تعيش في كنف والديها. و لديها شقيق و شقيقة و شقيقها مقرب منها جدا. حيث أنها عند إصابتها في حـ.ادث السيارة كان أخوها معها و تأثرت كثيرا بذلك الحـ.ادث.

و قالت أنها تحب شقيقها جدا و لا تريد أن تخسرة. كما كانت بدايتها الفنية من خلال مسرحية دائرة الطباشير القوقازية في عام 2014 م و الذي قدمها للمسرح هو النجم الكبير أيمن زيدان وهو من شجعها و ساندها لدخول عالم الفن.

مسلـسل دنيا الجزء الثاني والذي عرض في رمضان عام 2015 م وهو مسلسل سوري كوميدي. وهو من بطولة النجمة أمل عرفة و شكران مرتجى و كان نقلة في حياتها الفنيةحيث أبرزت قدرتها على تقديم الأعمال الكوميدية.