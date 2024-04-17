انت الأن تتابع خبر نادين تحسين بيك .. أهم 10 معلومات عن الممثلة التي بدأت التمثيل منذ طفولتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لمع نجم الفنانة السورية نادين تحسين بيك مبكراً في عالم التمثيل حيث جسدت أول دور لها وهي طفلة من خلال مسلسل أيام شامية.

برزت الفنانة نادين ذات الجمال الطبيعي والمولودة في دمشق عام 1978 في العديد من الاعمال الشامية التي تصور بيئة دمشق وحاراتها.

أهم 10 حقائق عن الفنانة السورية نادين تحسين بك وهي: