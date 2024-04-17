انت الأن تتابع خبر نادين تحسين بيك .. أهم 10 معلومات عن الممثلة التي بدأت التمثيل منذ طفولتها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لمع نجم الفنانة السورية نادين تحسين بيك مبكراً في عالم التمثيل حيث جسدت أول دور لها وهي طفلة من خلال مسلسل أيام شامية.
- برزت الفنانة نادين ذات الجمال الطبيعي والمولودة في دمشق عام 1978 في العديد من الاعمال الشامية التي تصور بيئة دمشق وحاراتها.
أهم 10 حقائق عن الفنانة السورية نادين تحسين بك وهي:
- 1- نادين تحسين بك من أسرة فنية عريقة فهي ابنة الفنان القدير والممثل المعروف حسام تحسين بيك وشقيقها الممثل راكان.
- 2- ديانة نادين تحسين بك الإسلام بعكس ما يعتقد البعض أنها مسيحية.
- 3- درست نادين تحسين بك الأدب الفرنسي في كلية الآداب بجامعة دمشق وتخرجت منها.
- 4- والدة نادين تحسين بك من أصل جورجي وتعتنق الديانة المسيحية.
- 5- عملت نادين بداية ظهورها الفني في مجال الدوبلاج لأعمال تركية ومن ثم مسلسلات الرسوم المتحركة لتنطلق بتجسيد أدوار البيئة الشامية.
- 6- تزوجت الفنانة نادين تحسين بك من الموسيقي المعروف بعزف الكمان وسيم الإمام لتنفصل عنه لاحقاً.
- 7- أنجبت الفنانة تحسين بك ابنة من زوجها وسيم أسمتها “لامار الإمام”.
- 8- ترفض نادين تحسين بك أداء أدوار العـ.ري مؤكدة أنها “ليست سلعة للبيع”.
- 9- كشفت نادين تحسين بك خلال استضافتها ببرنامج “أكلناها” عن خـ.لاف قديم مع شكران مرتجى اعتبرته سوء تفاهم أثناء تصوير عمل مشترك.
- 10- تصف نفسها بأنها كانت متمردة منذ طفولتها شاكية بأن والدها كان صارماً معها واعترفت بأنه حبسها ذات يوم لوحدها في الغرفة مدة 15 يوماً.