نشكركم على متابعتكم خبر مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الأساس عند 5.40% على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أبقى مصرف الإمارات المركزي على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 %، وذلك على إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه يوم أمس الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

وقرر المركزي أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.