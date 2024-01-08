نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يوجه بإنشاء مركز للنوابغ العرب وتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 10:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مركز للنوابغ العرب في متحف المستقبل وتخصيص 100 مليون لدعم الأبحاث، أعلن ذلك معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب» خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز المبادرة.