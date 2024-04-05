نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 4-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.