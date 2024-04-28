نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي توضح سبب نفوق الأسماك في بعض القنوات المائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 10:52 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أكدت بلدية دبي أن ظاهرة نفوق الأسماك التي شوهدت في بعض القنوات المائية داخل الإمارة طبيعية ودورية، وتعود إلى تقلبات الطقس وارتفاع حرارة طبقة المياه السطحية للبحر.

وأوضحت البلدية أن فرقها المتخصصة قد باشرت التعامل مع هذه الحالة وفقًا للإجراءات المعتمدة، والتي تشمل تنظيف وإزالة الأسماك النافقة لحماية الصحة العامة والسلامة.

وأضافت قائلة:”نُطمئن جميع السكان بأن هذه الظاهرة لا تشكل أي خطر على صحتهم أو على البيئة”.