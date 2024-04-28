نشكركم على متابعتكم خبر أمطار رعدية وبرق وبرد… تأثر الإمارات بحالة جوية ممطرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 09:55 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تأثر دولة الإمارات العربية المتحدة بحالة جوية ماطرة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 4 مايو 2024.

وتشمل الحالة الجوية:

من الأحد إلى يوم الأربعاء:

تكوّن سحب ركامية محلية ممطرة مع احتمال سقوط بعض البرد على المناطق الشرقية.

تمتد هذه السحب على بعض المناطق الداخلية والغربية.

من مساء الأربعاء إلى الخميس:

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مع منخفض جوي من الشمال الغربي.

تؤدي هذه المنخفضات إلى تشكّلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية.

تُصاحب هذه السحب سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً.

يُحتمل سقوط بعض حبات البرد.

تبدأ هذه الحالة من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس.

تتركز الأمطار على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.

يومي الجمعة والسبت:

تقل كميات السحب تدريجياً.

تستمر فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

نصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات، والابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار، ومتابعة التحديثات الجوية من مصادرها الرسمية.