ولي عهد الشارقة يعيد تنظيم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 05:49 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس رقم (2) لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة.

ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش إلى 17500 درهم، في سبيل تعزيز الحالة الصحية للمرضى وضمان إدماجهم في أسرهم، حيث تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش بدون مقابل.

سيمكن القرار ما يقارب 225 حالة جديدة من الاستفادة من خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش، بزيادة مالية تقدر ب 54 مليون درهم سنوياً.

ووفقاً للقرار، لدائرة الخدمات الاجتماعية تقدير استحقاق خدمة التمريض المنزلي لطريح الفراش، وذلك بمراعاة التقارير الاجتماعية والطبية لكل طالب خدمة.

وتقوم الدائرة بالمتابعة الدورية وتقييم خدمة التمريض المقدمة، وفي حال رصد أي خطأ أو إهمال أو تقصير في تقديم الخدمة، للدائرة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالف.