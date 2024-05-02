نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان طحنون بن محمد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 10:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، بأداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الكبير الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان “رحمه الله” في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

شارك في أداء الصلاة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بالإضافة إلى عموم سمو شيوخ عائلة آل نهيان وأشقاء الفقيد وأبناؤه وجموع المصلين.

وتوجه الحضور جميعاً بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويكرم مثواه جزاء ما قدم خلال حياته الممتلئة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه، سائلين الله عز وجل أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

وقد شيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.