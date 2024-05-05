نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – محمد بن راشد يمنح مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لقب “معالي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مايو 2024 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (36) للعام 2024 بشأن منح هلال سعيد سالم خلفان المري ، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي وعضو مجلس دبي لقب “معالي” على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.