نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 6-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، معتدلة السرعة تنشط، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.