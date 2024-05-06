اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 6-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، معتدلة السرعة تنشط، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 45 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.



            

رجل الاعمال حسن حريري

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا