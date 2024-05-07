نشكركم على متابعتكم خبر مجلة الجندي تصدر ملحقا خاصا بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت مجلة “الجندي” التابعة لوزارة الدفاع، ملحقاً خاصاً، بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، وذلك في إطار مواكبتها للمناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ الدولة، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بها وتخليد ذكراها المجيدة.

وبحسب “وام”، تضمن الإصدار الخاص العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي الخالد.

وقالت “الجندي”: “إن الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، تعد فرصة لتأكيد الدور الفاعل الذي تلعبه دولة الإمارات على مستوى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم، وسط مشاعر الاعتزاز والفخر بما وصلت إليه على مستوى الاستعداد والجهوزية، والخبرات المتراكمة، والحضور الفاعل”.

وأضافت: “ أن القوات المسلحة تحظى اليوم بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، التي تعمل على تطوير قدراتها وتعزيز مكانتها وحضورها على مستوى التنظيم، والتدريب، والتسليح، والتصنيع”.

جدير بالذكر أن مجلة “الجندي” تأسست عام 1973 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

ولإثراء المشهد الثقافي والعلمي، تنشر المجلة عبر أبوابها المختلفة تقارير وموضوعات ثقافية واقتصادية وطبية ورياضية، كما تصدر سنوياً ملاحق متعددة تواكب أهم الأحداث في الدولة.