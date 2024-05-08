نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح مختبر متقدم للتشخيص الجزيئي واختبارات المناعة في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

افتتحت برجيل القابضة مختبر “أونكوهيلكس كولاب” المتقدم للتشخيص الجزيئي واختبارات المناعة في دولة الإمارات، نتيجة لتعاون استراتيجي بين برجيل وشركة “أونكوهيلكس” المقرَّة في كندا، بهدف تقديم خدمات التشخيص الجزيئي والمناعي المتخصصة للتشخيص السريري والبحث المترجم، داخل دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

يتواجد المختبر ضمن منشأة برجيل الطبية “BMC”، وهو يُعتبر أول منشأة في الإمارات بهذه القدرة الشاملة في مجالات علم المناعة الجزيئي والخلوي، وتشخيص زراعة الأعضاء.

شهد حفل الافتتاح حضور سعادة رادها كريشنا بانداي، سفير كندا لدى الإمارات، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، والدكتور فيصل خان، الرئيس التنفيذي لشركة أونكوهيلكس، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من برجيل القابضة.

تمثَّل إنشاء “أونكوهيلكس كولاب” خطوة هامة في مجال الطب التشخيصي، حيث يُمكِّن من إجراء الاختبارات المتخصصة محليًا، مما يُلغي الحاجة إلى إرسال العينات إلى خارج الدولة ويُبسِّط العملية التشخيصية.

بفضل تبني التقنيات المتقدمة مثل تسلسل الجيل التالي “NGS”، وDroplet Digital PCR، وقياس التدفق الخلوي متعدد الألوان، يمكن للمختبر تقديم مجموعة واسعة من الاختبارات التشخيصية المتقدمة، مما يُعزز من كفاءة الرعاية الصحية ويحسِّن نتائج المرضى.

ومن أهم ميزات المختبر قدرته على تلبية احتياجات الرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم خدمات متعددة مثل التنميط الجيني للسرطان والتشخيص الجزيئي والتشخيص الخلوي وتشخيص زراعة الأعضاء واختبارات المناعة المتخصصة، مما يُسهِّل رعاية المرضى ويُساهم في تطوير حلول صحية مخصصة لسكان المنطقة.

أشار الدكتور مير طاهر شباني راد، المدير الطبي لشركة “أونكوهيلكس كولاب”، إلى أن المختبر يُقدم مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية، مما يوفر فهمًا أعمق لأمراض المستوى الجزيئي ويساهم في تطوير حلول صحية مبتكرة.

من جانبه، أعرب الدكتور فيصل خان، الرئيس التنفيذي لشركة “أونكوهيلكس”، عن سروره بإطلاق “أونكوهيلكس كولاب”، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الشركتين بتحقيق تطورات في مجال التشخيص من خلال البحث والابتكار.

يتوقع أن يسهم المختبر الجديد في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما سيعود بالنفع على نظام الرعاية الصحية بأكمله في المنطقة، ويُسهِّل على دولة الإمارات تحقيق الاعتماد الذاتي في مجال الرعاية الصحية.

بفضل قدراته القوية، يمكن للمختبر أن يُعتبر مركزًا للبحث والتطوير في المجالات السريرية الحرجة، مما يُساهم في الابتكار والتقدم في العلاج.

بالإضافة إلى خدمات التشخيص، تلتزم “أونكوهيلكس كولاب” برعاية المواهب والخبرة في مجال التشخيص الباطني، من خلال تقديم برامج تدريبية وزمالة في التشخيص الجزيئي وزراعة الأعضاء، مما يُعزز من بناء القدرات المحلية ورعاية المواهب في هذا المجال.