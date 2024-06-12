نشكركم على متابعتكم خبر “الجناح الوطني للإمارات” يستعرض أحدث ابتكارات الدفاع والأمن في معرض “يوروساتوري” الفرنسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي لصناعات الدفاع و الأمن “يوروساتوري 2024” الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024.

وبحسب “وام”، يعد المعرض حدثاً استراتيجياً للتكنولوجيا الدفاعية والأمنية، حيث يجمع ما يزيد عن 1.750 شركة من 62 دولة حول العالم.

وتركز نسخة هذا العام، والمقامة تحت شعار “احمِ مستقبلك”، على الابتكار والتقنيات المتقدمة في مجال الدفاع والأمن، حيث يستعرض المعرض ما يزيد عن 500 من الحلول الحديثة، مما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب المعرفة والتواصل مع الخبراء والشركات الرائدة في هذا المجال.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من “مجلس الإمارات للشركات الدفاعية” .

ويشهد الجناح مشاركة عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، من أبرزها مجموعة إيدج، والياه سات وكي تكنولوجيز، إضافة إلى “كابيتال للفعاليات” التي تسعى لاستعراض أعمال معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2025″، ومجلة “الجندي” التي تصدر عن وزارة الدفاع.

وقال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، “نؤمن في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أن الصناعات الدفاعية المحلية تمتلك القدرات التي تؤهلها للوصول إلى كُبرى الأسواق العالمية في هذا المجال، ويظهر ذلك جلياً في مشاركات المجلس السابقة في مختلف دول العالم، حيث تحظى الصناعات الدفاعية المحلية باهتمام وإشادة بمستواها الذي يؤهلها لأن تنافس الصناعات المتخصصة في الدفاع والأمن عالمياً”.

وأوضح أن مشاركة الجناح الوطني للدولة في معرض ‘يوروساتوري 2024‘، يعد جزءاً من استراتيجية المجلس، للدفع بتطوير وتعزيز القدرات للشركات الأعضاء في المجلس من خلال إبراز مشاركاتهم في كبرى المعارض العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، مما يسهم في وصول الصناعات الإماراتية إلى الريادة العالمية، إضافة إلى تعزيز فرص توسيع مجالات التعاون والشراكات الدولية.

وأضاف: “يأتي دورنا في العمل على إبراز دور الكوادر البشرية الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية في المجلس من خلال تمكين قطاع الصناعات الدفاعية، وعكس إيمانهم بأهمية الابتكار والتطوير في الحلول الدفاعية والأمنية مواكبةً لتحديات المستقبل”.

من جهته أكد فريت بونفيل، الرئيس المتنفيذي لشركة كي تكنولوجيز، حرصهم على المشاركة في معرض ‘يوروساتوري 2024‘ تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات، باعتباره من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك للوقوف على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية، وإلقاء نظرة ثاقبة حول آفاق القطاع وتطوراته في ظل التحديثات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها.

وأضاف أن المشاركة في المعرض ستسهم في الخروج بمقترحات شاملة تتطلع للنمو في المستقبل عبر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات التي تواكب التطورات العالمية في مجال الدفاع والأمن.

يذكر أن معرض “يورو ساتوري” تأسس في عام 1967، كتجمع عالمي للمتخصصين والخبراء في قطاع الدفاع والأمن.

ويوفر الحدث الذي يقام كل عامين فرصة للمناقشات وتبادل الخبرات بين الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والشركات الناشئة ومُمثلي الحكومات والوزرات في قطاع الدفاع والأمن.