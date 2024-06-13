نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 686 من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بإطلاق سراح 686 نزيلاً من المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجاء هذا القرار تأكيداً على حرص سموه في هذه المناسبات الخاصة على إتاحة الفرصة للأفراد الذين قد أخطأوا في الماضي، ليعودوا إلى المجتمع بما يليق، من خلال الالتزام بالقانون وأحكامه.

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن هذا الإفراج يعكس رغبة سموه في إدخال البهجة والسرور على أسر المفرج عنهم وأقاربهم، خلال أيام مباركة تعمها الرحمة والمغفرة. كما بدأت النيابة العامة فوراً التنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرار الإفراج.