نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 08:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 10-8-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.