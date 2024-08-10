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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 08:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 10-8-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

ولي عهد عجمان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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