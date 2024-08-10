نشكركم على متابعتكم خبر سالم القاسمي يشهد الحفل السنوي لتكريم الطلبة والمتميزين السودانيين في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 08:53 صباحاً - شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، مساء أول من أمس، الحفل السنوي لتكريم المبدعين السودانيين، والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، الذي نظمه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وذلك في قاعة الزهراء بكلية الطالبات بجامعة الشارقة.

وألقى المهندس عمر أحمد خوجلي رئيس المركز الاجتماعي السوداني ورئيس الجالية السودانية بالشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة، على ما تقدمه الإمارات للسودانيين من الرعاية والتقدير، وكان له طيب الأثر في تميز أبناء وبنات السودان، مشيداً بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء المركز ودعمه المتواصل لأنشطته المختلفة.

وأشار رئيس المركز الاجتماعي السوداني في كلمته إلى الاحتفاء بالطلاب والمبدعين، مقدماً لهم التهاني والتبريكات على تفوقهم العلمي، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق، ومثمناً جهود أولياء الأمور في دعم أبنائهم الطلبة.

كما هنأ في كلمته الموظفين والمبدعين السودانيين من فئات الحاصلين على جوائز التميز المهنية، والفائزين في فئة أنشطة المركز، والإنتاج الأدبي، والإنجاز العلمي، والإعلامي، والرياضي.

وألقى الدكتور أواب مساعد كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات، تقدم فيها بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الاجتماعي السوداني في الشارقة، لحرصهم على تكريم المبدعين والمتميزين سنوياً، ما يسهم في تشجيع وتعزيز روح التفوق العلمي والمهني بين أبناء الجالية.

كما حيا أولياء أمور الطلبة، وأساتذتهم الأجلاء، على ما قدموه لأبنائهم من أجواء دافعة للتحصيل العلمي والنجاح بجعلهم الإبداع والعلم أسلوب حياة لهم.

وفي ختام الحفل تفضل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، بتكريم الحاصلين على جوائز التميز الوظيفي من المهنيين السودانيين العاملين بالدولة .