نشكركم على متابعتكم خبر محمد الشرقي: الثقافة تعزز الهوية والقيم الإنسانية والاجتماعية بين الشعوب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 08:53 صباحاً - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الثقافة الفنية في رفع وعي المجتمع تجاه الفنون ودورها في تعزيز الهوية الثقافية، ونشر القيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وحضور الجلسة العلمية الأولى حول كتاب «علم المقامات» الذي تعمل عليه الأكاديمية.

وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الثقافية والفنية، التي تسهم في دعم قطاع الفنون والصناعات الإبداعية على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة.

من جهة ثانية، حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفل ختام الدورة الصيفية السنوية، وتخريج 577 من منتسبي دورة أجيال الشرطة في نسختها التاسعة عشرة للطلاب والخامسة للطالبات، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

والتي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وأكد سموه أهمية استمرار تعزيز البرامج التدريبية المتقدمة التي تركز على إعداد جيل شاب من الكوادر الأمنية القادرة على مواجهة التحديات المتنامية، ورفع نسبة الوعي المجتمعي.

وهنأ سموه الخريجين، مثمناً جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية المتميزة، التي تعكس التزامها بصقل مهارات الشباب، وتزويدهم بالمعارف الأساسية للعمل الشرطي، لتمكينهم من تقديم مساهمات فعالة في تعزيز الأمن والاستقرار ضمن مجتمعهم مُستقبلاً.