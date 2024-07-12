نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر : الاحتياجات الضخمة فى غزة تفوق قدرتنا على الاستجابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 12 يوليو 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، إن الاحتياجات الضخمة في غزة تفوق قدرتها على الاستجابة.

وبحسب “وام”، أضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن التجمعات السكنية في شمال غزة، عانت خلال الأسبوع الماضى من تزايد القتال مما أدى إلى مقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين.

وأشارت إلى أن الخط الساخن لديها تلقى مئات المكالمات في الأيام الأخيرة، من أشخاص في أمسِ الحاجة إلى المساعدة، وأن عائلات بأكملها محاصرة وتبحث بشدة عن الأمان.