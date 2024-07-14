نشكركم على متابعتكم خبر تعيين حمدان بن محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 09:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد مباركته واعتماده عن تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليِ عهد دبي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع في دولة الإمارات.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس “الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات”.

وأضاف سموه “حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله