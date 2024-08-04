نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بوفاة نجله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 01:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” – خلال اتصال هاتفي – خالص التعازي والمواساة إلى معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بوفاة نجله “عبدالرحمن”.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تعازيه إلى أسرة الفقيد وذويه.. سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب معالي عبد الحميد الدبيبة عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الفقيد وعائلته في مصابهم.