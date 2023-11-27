العالم اليوم - مسؤول إسرائيلي: حماس خالفت اليوم شرطا في اتفاق تبادل الرهائن

انتم الان تتابعون خبر مسؤول إسرائيلي: حماس خالفت اليوم شرطا في اتفاق تبادل الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:21 مساءً - كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" إحدى المشكلات التعلقة بقوائم أسماء الرهائن التي من المفترض أن تفرج عنهم حماس، الإثنين.

وقال المسؤول إن المشكلة تتعلق بعدم وجود أمهات في الدفعة المفترض الإفراج عنها، الإثنين، خلافا للاتفاق الذي يقضي بعدم فصل الأطفال عن أولياء أمورهم.

وأضاف: "قائمة المختطفين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم تضم 9 أطفال فقط وسيدتين مسنتين".

وأكمل: "حماس تستغل أيضا فترة التهدئة لتغيير مكان المختطفين".

وفي الأيام الثلاثة السابقة منذ بداية الهدنة كانت إسرائيل تقدم أسماء النساء والقصر الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم وتقدم حماس أسماء المدنيين الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم قبل 12 ساعة على الأقل من إتمام العملية.

وفي وقت سابق، الإثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.