لجنة القمة العربية الإسلامية تؤكد مجددا رفض التهجير القسري للفلسطينيين

فـي لقائها مع وزير خارجية إسبانيا برشلونة ـ القاهرة ـ د.ب.أ: التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح أمس وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بمدينة برشلونة، على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزَّة. أوضحت الخارجية المصرية في بيان أنَّ وزراء الخارجية استعرضوا خلال اللقاء محدِّدات الموقف العربي الإسلامي وفقًا لنتائج قمَّة الرياض، كما استعرضوا الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة بقطاع غزَّة، والتي أصبحت تحتم على المجتمع الدولي التحرك بجدية لتحقيق الوقف الكامل غير المشروط لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كافٍ ومستدام يُلبِّي الاحتياجات الملحَّة لأبناء الشَّعب الفلسطيني. وأكد الوزراء على «الرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للشَّعب الفلسطيني سواء داخل غزَّة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض واقع جديد يستحيل معه العيش في القطاع، فضلًا عن رفضهم التام لأي محاولات لفصل قطاع غزَّة عن الضفة الغربية».

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