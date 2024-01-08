‏ترامب يدعو إلى إقالة وزير الدفاع الأميركي بسبب دخوله المستشفى دون الإعلان عن ذلك

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ‏ترامب، اليوم الاثنين، إلى إقالة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين، بسبب دخوله المستشفى دون الإعلان عن ذلك.

وفي سياف آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.