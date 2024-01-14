العالم اليوم - البنتاغون: أميركا لم تنفذ ضربات جوية ضد الحوثيين السبت

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يناير 2024 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" نقلا عن المتحدث باسم البنتاغون بيتر نيويغان قوله، إن الولايات المتحدة لم تنفذّ أي ضربة جوية من أي نوع ضد الحوثيين في اليمن يوم السبت.

وتعرض موقع عسكري تابع للحوثيين في مدينة الحديدة غربي اليمن لقصف جديد، السبت، حسبما أفادت مصادر يمنية لـ"دوت الخليج".

وأكدت المصادر أن القصف الذي استهدف الحديدة طال "موقعا في القاعدة العسكرية البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة"، وجاء في أعقاب إطلاق صاروخ من القاعدة ذاتها.

وقال مصدر عسكري حوثي لـ"فرانس برس": "لم يعرف ما إذا كان القصف قد جاء من البحر أم بغارة جوية".

وفي وقت سابق من السبت، أفادت مصادر يمنية بسماع دوي انفجار في الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

كما كشفت مصادرنا أن الحوثيين أطلقوا صاروخا من الحديدة باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلنت إطلاق الحوثيين صاروخا نحو سفينة شرقي خليج عدن.

وفي وقت سابق، هددت جماعة الحوثي بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن خلال ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

وزادت الضربات من المخاوف بشأن تصاعد الصراع الذي ينتشر في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع دخول حلفاء لإيران من لبنان وسوريا والعراق واليمن على الخط.

وجاءت أحدث ضربة، التي قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من عشرات الضربات الأميركية والبريطانية على منشآت للحوثيين في اليمن.

والجمعة قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربات الأمريكية البريطانية كان لها "تأثيرات جيدة".