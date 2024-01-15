نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي يندد بحدوث كارثة إنسانية مدمرة في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف برنامج الأغذية العالمي في السودان اليوم الاثنين أن السودان يواجه الآن "كارثة إنسانية" لها آثار مدمرة على المدنيين، وذلك في ظل الصراع الدائر في البلاد منذ تسعة أشهر.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في حسابه على منصة إكس "يجب أن يتوقف القتال فورا لضمان وصول المساعدات بأمان إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وأدى النزاع في السودان إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث" (أكليد).

كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة. بين هؤلاء 3،5 ملايين طفل" وفق ما أفادت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان مانديب أوبريان.

أمريكا والسعودية يفشلان في مفاوضات السلام في السودان!!!

وأخفقت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء مفاوضات سلام في السودان والتي تبذلها خصوصا الولايات المتحدة والسعودية، ومؤخرًا الكتلة الإقليمية لشرق إفريقيا "إيغاد".

وفي تقريرها السنوي الذي نشرته الخميس، دانت هيومن رايتس ووتش "الانتهاكات الكثيفة" لحقوق المدنيين في السودان من جانب طرفي النزاع، مندّدة خصوصا بـ "إفلات من العقاب" أدى إلى "دوامات متكررة من العنف" منذ عشرين عاما.

بدء الحرب في السودان

يذكر أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.