جيش الاحتلال: مقتل رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 08:26 صباحاً - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة الليلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إصابة عدد من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، قال جيش الاحتلال: إنّ ثمانية عشر ضابطًا وجنديًا أصيبوا خلال المعارك العنيفة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانًا داميًا على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90% من سكانه.

وحذّرت وكالات وهيئات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع والأمراض في قطاع غزة المحاصر في ضوء استمرار الهجمات الإسرائيلية واستهدافها لمختلف مقومات الحياة، مطالبة الكيان الإسرائيلي بضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.